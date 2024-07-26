Во Франции сеть скоростных поездов подверглась массированной атаке в день открытия Олимпиады

Во Франции в день открытия Олимпийских игр было нарушено движение скоростных поездов. Причиной стали несколько поджогов оборудования на железной дороге. По предварительным данным, от действий саботажников пострадают более 800 тысяч человек.

«Минувшей ночью скоординированные злонамеренные действия были направлены против нескольких линий скоростных поездов, что серьезно нарушит движение транспорта до этих выходных», – сообщил министр транспорта Франции Патрис Вергрите.

Злоумышленники совершили несколько поджогов на линиях Национального общества французских железных дорог (SNCF). Глава компании Жан-Пьер Фаранду уточнил, что возгорания произошли около четырех утра и были направлены на «трубопроводы, по которым проходит много кабелей». Нападению подверглось оборудование, контролирующее устройства безопасности, такие как красный сигнал светофора или поворотники, поэтому без них невозможно поддерживать график движения поездов на должном уровне.

По словам Фаранду, произошедшее затронет 800 тысяч пассажиров. В настоящее время все силы мобилизованы для скорейшего устранения этого ущерба. «Это сотни проводов, которые необходимо повторно подключить один за другим, которые управляют устройствами безопасности [...]. Затем необходимо провести тестирование. Это ювелирная работа», – подчеркнул глава SNCF.

Движение поездов существенно нарушено, особенно на вокзале Монпарнас. Тем временем, в столице Франции сегодня состоится церемония открытия Олимпиады. Французские правоохранительные органы проводят беспрецедентную операцию по обеспечению безопасности мероприятия, в которой задействовано более 45 тысяч полицейских, 10 тысяч военнослужащих и 2 тысячи частных охранников. Снайперы будут находиться на крышах домов, а беспилотники будут вести наблюдение с воздуха.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube