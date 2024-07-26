российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 июля 2024, 11:51 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Во Франции сеть скоростных поездов подверглась массированной атаке в день открытия Олимпиады

Во Франции в день открытия Олимпийских игр было нарушено движение скоростных поездов. Причиной стали несколько поджогов оборудования на железной дороге. По предварительным данным, от действий саботажников пострадают более 800 тысяч человек.

«Минувшей ночью скоординированные злонамеренные действия были направлены против нескольких линий скоростных поездов, что серьезно нарушит движение транспорта до этих выходных», – сообщил министр транспорта Франции Патрис Вергрите.

Злоумышленники совершили несколько поджогов на линиях Национального общества французских железных дорог (SNCF). Глава компании Жан-Пьер Фаранду уточнил, что возгорания произошли около четырех утра и были направлены на «трубопроводы, по которым проходит много кабелей». Нападению подверглось оборудование, контролирующее устройства безопасности, такие как красный сигнал светофора или поворотники, поэтому без них невозможно поддерживать график движения поездов на должном уровне.

По словам Фаранду, произошедшее затронет 800 тысяч пассажиров. В настоящее время все силы мобилизованы для скорейшего устранения этого ущерба. «Это сотни проводов, которые необходимо повторно подключить один за другим, которые управляют устройствами безопасности [...]. Затем необходимо провести тестирование. Это ювелирная работа», – подчеркнул глава SNCF.

Движение поездов существенно нарушено, особенно на вокзале Монпарнас. Тем временем, в столице Франции сегодня состоится церемония открытия Олимпиады. Французские правоохранительные органы проводят беспрецедентную операцию по обеспечению безопасности мероприятия, в которой задействовано более 45 тысяч полицейских, 10 тысяч военнослужащих и 2 тысячи частных охранников. Снайперы будут находиться на крышах домов, а беспилотники будут вести наблюдение с воздуха.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

«Никакого суверенитета»: Лондон не пригласил Киев на тематическое заседание СБ ООН / СМИ: Сена наводнена кишечной палочкой / В Евросоюзе запретили обмениваться замороженными активами с российскими инвесторами / В Берлине назвали неуместным решение Шольца идти на второй срок / Польша готовится к осеннему наплыву украинцев / ЕС отказался осудить остановку транзита нефти в Венгрию и Словакию / Спортсменам в олимпийском Париже не хватило еды / Братислава назвала Киев «шантажистом»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Европа, Олимпиада,