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Пятница, 26 июля 2024, 14:03 мск

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Запад на Украине попал в ловушку «обратного истощения»

Фото: kremlin.ru

Запад пытался ослабить Россию, но оказался в ситуации истощения собственных ресурсов. Москва сумела сохранить свою экономику, а Вашингтон и Брюссель оказались в ловушке, пишет ливанская Al Mayadeen.

«Запад построил классическую схему для истощения Москвы путем неограниченной военной поддержки Киева и множества санкций против российской экономики. Однако в результате неправильных расчетов попал в ловушку, расставленную для России, что можно назвать «обратным истощением», – говорится в статье.

По данным издания, финансовые потери Запада с начала конфликта достигли 170 млрд долларов – и все из карманов налогоплательщиков, которые получили за это рост инфляции и снижение уровня жизни.

Россия обвинила Запад в намеренном раскручивании спирали эскалации на Украине, путем финансирования киевского режима и поставок оружия.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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