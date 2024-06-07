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Пятница, 7 июня 2024, 20:40 мск

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Россия обвинила Запад в эскалации конфликта на Украине

Фото: un.org

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации на Украине в пятницу, 7 июня, заявила, что Запад целенаправленно раскручивает спираль эскалации на Украине, поставляя деньги и оружие киевским властям.

В ходе своего выступления российский дипломат сказала: «На словах переживая за гумпоследствия конфликта на Украине, западные столицы целенаправленно раскручивают спираль его эскалации, непрерывно выделяя миллиарды долларов на оружие, само оружие, а также недавно выдав своим подопечным в Киеве карт-бланш на использование натовского оружия против территории нашей страны. Заявления западных стран о стремлении к мирному и устойчивому урегулированию конфликта – насквозь фальшивы. То, что они предлагают в качестве его решения – это не «формула мира», а формула войны и кровопролития».

«Ежемесячно украинская армия теряет тысячи человек убитыми и ранеными. Проводимая сейчас тотальная насильственная мобилизация отправляет на убой новые подразделения необученных, всё более молодых украинских парней. Не секрет, что на уменьшении призывного возраста настаивает в первую очередь в администрации США. …Главной проблемой и угрозой международному миру и безопасности остается нацеленность США и поддерживающих их европейских стран на продолжение конфликта на Украине любой ценой, с целью ослабить Россию», – подчеркнула Анна Евстигнеева.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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