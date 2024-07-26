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Во Франции эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва

В Франции эвакуировали аэропорт Базель – Мюлуз из соображений безопасности. По данным местных СМИ, в воздушную гавань поступило сообщение об угрозе взрыва.

Аэропорт Базель – Мюлуз, известный под названием Евроаэропорт, расположен рядом со швейцарской границей. «В целях безопасности терминал пришлось эвакуировать, и в настоящее время он закрыт. Дальнейшая информация будет предоставлена позже», – говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Источник BFMTV рассказал, что эвакуацию проводили после сообщения о взрывном устройстве, заложенном на территории аэропорта. После проверки терминал возобновил отправку и прием самолетов.

Ранее сообщалось, что во Франции в день открытия Олимпийских игр было нарушено движение скоростных поездов. Причиной стали несколько поджогов оборудования на железной дороге. По предварительным данным, от действий саботажников пострадают более 800 тысяч человек.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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