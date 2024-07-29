Маск заявил, что идеология Харрис грозит вымиранием человечества

Распространение идеологии вице-президента США Камалы Харрис может грозить человечеству вымиранием, считает американский бизнесмен Илон Маск.

Осенью 2023 года Камала Харрис обратила внимание на растущее беспокойство молодых американцев из-за изменений климата. По ее словам, «тревожность из-за климата» заставляет молодежь сомневаться в разумности рождения детей и покупки дома.

Маск отметил, что с такой идеологией Харрис может стать угрозой для всего человечества. «Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост всего человечества!», – написал бизнесмен в своем блоге.

Илон Маск все чаще высказывает критику решений действующих властей. Он отметил, что политика внутри страны все больше направлена против семей. Принятый в штате Калифорния закон о защите ЛГБТ* заставил бизнесмена перевести свою компанию SpaceX в Техас.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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