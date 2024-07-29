Диверсанты повредили оптоволоконные кабели в шести округах Франции

Во Франции неизвестные перерезали оптоволоконные кабели, что привело к проблемам с доступом в интернет. Об этом сообщают местные СМИ.

Диверсия была совершена в ночь с 28 на 29 июля. Неизвестные повредили оборудование местных телекоммуникационных компаний SFR, Bouygues и Free.

В результате пострадали жители департаментов Буш-дю-Рон, Од, Мез, Дром, Уаза, Эро. При этом клиенты фиксируют сбои с доступом в интернет и проблемы с мобильной связью.

Операторы работают над ликвидацией последствий аварии. Пользователей предупредили о замедлении работы сетей.

Во Франции в день открытия Олимпийских игр было нарушено движение скоростных поездов. Причиной стали несколько поджогов оборудования на железной дороге. По предварительным данным, от действий саботажников пострадали более 800 тысяч человек.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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