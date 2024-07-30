Пушков предрек массовые беспорядки в Европе из-за жары

Установление очень жаркой погоды в ряде регионов мира приведет к массовым беспорядкам и международным конфликтам. И навсегда изменит состав населения Европы, спрогнозировали российский сенатор Алексей Пушков.

Ученые предупредили, что Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад в США станут смертельно опасными для человека из-за изменений климата. Там установится невероятно жаркая и влажная погода, что вызовет массовый отток населения.

«Это означает окончательное изменение этнической композиции Западной Европы под напором масс «климатических мигрантов», передвижение огромных масс населения стран Азии на север. Усиление соперничества за доступ к водным ресурсам и плодородным землям чреватого крупными внутренними беспорядками и, возможно, международными конфликтами», – написал Пушков в телеграм-канале.

По его мнению, новой реальностью станет разорение фермеров и сокращение площадей возделываемой земли. А это приведет к тому, что продуктов питания будет все меньше.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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