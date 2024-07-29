Ученые назвали регионы, где будет невозможно жить из-за жары

Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад в США станут смертельно опасными для человека из-за изменений климата. Нынешнее лето будут казаться прохладным по сравнению с температурами, которые там установятся, передает CNN.

Группа ученых из Университета Пердью в США провела моделирование на основе данных об изменениях климата и волнах аномальной жары, идущих по планете. Человечеству не стоит ожидать похолодания в ближайшие годы, считают ученые. Температуры будет увеличиваться понемногу, но вместе с влажностью, что сделает климат тяжелым и опасным для большинства людей. Ночные температуры тоже повысятся, и организм лишится времени на перезагрузку от дневного зноя.

«Западная Африка и некоторые районы Южной Азии относятся к числу наиболее уязвимых – это регионы с очень высокой плотностью населения и ограниченным доступом к кондиционерам. В некоторых частях США, включая Средний Запад, появятся очаги экстремально влажной жары», – предупредили ученые.

Жителям высоко развитых стран, с высокой доступностью технологий, будет легче, но не значительно. По данным ВОЗ, жара уже уносит жизни около 489 тыс. человек каждый год по всему миру. Реальное число смертей может быть выше, поскольку связь климата и причины смерти не всегда очевидна.

«Мы серьезно недооцениваем ситуацию», – заявил глава лаборатории тепловых исследований Калифорнийского университета Бхарат Венкат. Он напомнил, что способность охлаждаться у человеческого организма очень ограничена, а жара при высокой влажности действует пагубно на сердечно-сосудистую систему и мозг.

В ООН отметили, что миллиарды людей сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары. Земля становится все жарче и опаснее для человека.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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