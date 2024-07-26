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ООН: Миллиарды людей сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары

Температурные рекорды в последние дни указывают на то, что миллиарды людей сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Это была неделя беспрецедентной жары. Сначала Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus объявила воскресенье, 21 июля, самым жарким днем за всю историю наблюдений. Затем, в понедельник, 22 июля, ртутный столбик поднялся еще выше. И сейчас мы только что получили предварительные данные, указывающие на то, что вторник, 23 июля, был в том же диапазоне. Другими словами, прошедшие воскресенье, понедельник и вторник были тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений», – цитирует Гутерреша РИА «Новости».

По его словам, все больше людей на Земле ощущают последствия аномально высоких температур воздуха. «Земля становится все жарче и опаснее для всех. Миллиарды людей сталкиваются с эпидемией экстремальной жары», – добавил генсек ООН.

Накопление парниковых газов и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо влияют не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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