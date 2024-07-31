Число жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 39 445 человек

Число погибших в секторе Газа палестинцев почти достигло 40 тыс. – 39 445 человек. За 10 месяцев конфликта 90% населения анклава стали насильно перемещенными лицами, а более 70% зданий в секторе разрушены.

По данным Минздрава Газы, с момента эскалации конфликта погибли по меньшей мере 39 445 человек и пострадали еще 91 073 человека.

Гуманитарные организации подсчитали, что из 2,4 млн палестинцев 90% стали насильственно перемещенными лицами. Многие очевидцы говорят, что несмотря на проводимую ЦАХАЛ эвакуацию перед очередным расширение военной операции у беженцев практически нет безопасных мест. И сейчас израильские военные продолжают бомбить и обстреливать Аль-Маваси и Абасан Аль-Кабира на юге, города Газа и Джабалия на севере.

Восстановление разбомбленных домов в Газе может занять более 15 лет и обойтись в 40 млрд долларов. Убиты более 300 медицинских работников, только девять из 36 больниц частично функционируют. Израиль разрушил более 350 школ и 12 вузов в анклаве, передает телеканал «Аль-Джазира».

В ООН сообщили, что 96% населения Газы испытывают нехватку продовольствия, а каждый пятый палестинец, или около 495 тыс. человек, сталкивается с голодом.

Постпредство России при ООН отметило, что за 300 дней от одного из самых густонаселенных районов мира практически ничего не осталось. На сектор Газа сброшено 50 тыс. бомб. Большая часть погибших – женщины и дети, а некоторые израильские снайперы намерено стреляют в детей.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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