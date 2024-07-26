Россия высказалась о ситуации в секторе Газа

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности в пятницу, 26 июля, заявил, что в секторе Газа «за 300 дней не осталось практически ничего»,а также, что там убито 40 тысяч человек и более 90 тысяч ранено, в том числе, женщины и дети.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «За 300 дней от одного из самых густонаселенных районов мира практически ничего не осталось. Количество жертв среди мирного населения ошеломляет – почти 40 тысяч убитых и более 90 тысяч раненых, две трети из которых женщины и дети. На анклав сброшено более 50 тысяч бомб. Разрушены жилой фонд и гражданская инфраструктура, включая больницы и школы. У населения анклава практически нет еды, воды и лекарств, не говоря уже о минимальных санитарных удобствах».

«Один из американских журналистов, который провел в Газе целый месяц, заметил даже прицельно стреляющих в детей снайперов. Вот до чего доводит риторика о том, что каждый палестинец с трехлетнего возраста – уже террорист, которую мы услышали от отдельных израильских министров на начальном этапе конфликта», – добавил Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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