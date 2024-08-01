Австралия призвала своих граждан срочно покинуть Ливан

МИД Австралии призвал своих граждан, находящихся за границей, срочно покинуть Ливан из-за риска расширения конфликта в регионе. Министр иностранных дел Пенни Вонг также посоветовала жителям Ливана покинуть свою родину.

«Мое послание австралийским гражданам и жителям Ливана, сейчас самое время уезжать. Существует реальный риск серьезной эскалации конфликта в регионе», – цитирует обращение министра «Интерфакс».

Вонг заявила, что Австралия вместе с «региональными партнерами» старается «добиться сдержанности и деэскалации».

В ночь на 31 июля Израиль нанес удар по южному пригороду ливанской столицы Бейрута. Как минимум, 68 человек ранены, 14 находятся в тяжелом состоянии.

Канберра, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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