В Лондоне арестовали более 100 участников беспорядков

Беспорядки в Великобритании расширились на несколько городов, включая столицу. Полиция в Лондоне задержала более 100 демонстрантов, которые вели себя агрессивно и участвовали в стычках с сотрудниками правопорядка.

Вторая беспокойная ночь подряд выдалась в Великобритании после жестокого нападения на участниц танцевального семинара. Полиция объявила, что обвинения в тройном убийстве и покушении на 10 человек предъявлены 17-летнему местному жителю. Но в соцсетях разошлись ложные сообщения о том, что подозреваемый является мигрантом.

Десятки человек в Хартлпуле и Манчестере вышли на улицы и выкрикивали лозунги против политики предоставления убежища иностранцам. Акции протеста вновь переросли в беспорядки, и в полицию полетели стеклянные бутылки, камни, яйца, некоторые протестующие поджигали полицейские автомобили, пишет Daily Mail.

Недовольные бросали горящие предметы в статую Уинстона Черчилля на Парламентской площади в Лондоне. Люди кричали: «Хватит!» и «Мы хотим вернуть нашу страну». Всего в разных районах Лондона собрались несколько сотен человек, включая подростков. Толпа с файерами собралась у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Несколько полицейских получили легкие травмы, пишет Guardian.

Накануне порядка 39 сотрудников полиции пострадали в результате беспорядков в британском Саутпорте. Там толпа мужчин забросала камнями мечеть после убийства трех девочек в соседнем Мерсисайде.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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