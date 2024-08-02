Японские рыбаки считают вредной проамериканскую позицию Токио. Они хотели бы вернуть хорошие российско-японские отношения, сообщил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Японский депутат нанес визит в Москву, за что его раскритиковали на родине. Но многие граждане оценили его усилия по поддержания контакта с Россией. В их числе рыбаки, чей промысел страдает от охлаждения отношений между двумя странами.

«Рыбаки хотят, чтобы российско-японские отношения снова стали хорошими, они считают, что необходимо вернуть российско-японские отношения в хорошее состояние. Многие рыбаки считают, что односторонне проамериканская позиция правительства вредит российско-японским отношениям», – сказал Судзуки в беседе с РИА Новости.

Депутат считает, что недовольны его поездкой только «люди с низким уровнем понимания», потому что кто-то должен работать над российско-японскими отношениями в этот непросто период.

Одной из тем переговоров во время его поездки в Москву был запрет на вылов морской капусты для японских рыбаков из-за проблемы вокруг маяка на острове Сигнальный. В середине июля, в разгар промысла, Россия приостановила действие соглашения на промысел морской капусты на время ремонтных работ, которых потребовала японская сторона. При этом сообщений о неисправности от других участников судоходства в этом районе не поступало.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube