Блинкен предсказал атаку Ирана и «Хезболлы» на Израиль 5 августа

Госсекретарь США Тони Блинкен заявил, что Иран и ливанское движение «Хезболла» могут начать атаку на Израиль уже 5 августа. Он призвал страны «Большой семерки» надавить на стороны вероятной эскалации, чтобы сбить их воинственный пыл, пишет Axios со ссылкой на источники.

«Блинкен созвал конференцию, чтобы скоординировать действия с близкими союзниками США, попытаться в последнюю минуту оказать дипломатическое давление на Иран и «Хезболлу» и максимально минимизировать их ответные действия. Он подчеркнул, что атаки могут начаться в ближайшие 24-48 часов», – говорится в статье.

Глава Госдепа заявил, что США стараются разорвать цикл эскалации, например, наращивают численность американских войск в регионе – исключительно в оборонительных целях. Блинкен отметил, что сейчас очень нужно перемирие в секторе Газа, но о проведенных переговорах говорил с «разочарованием», сказал источник.

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что вооруженные формирования ливанского шиитского движения «Хезболла» ударили по командному пункту Армии обороны Израиля на израильско-ливанской границе. Для удара использовали дрон-камикадзе, который не заметила система ПВО. В результате атаки двое израильских военных ранены.

Ранее Минобороны Израиля призвало создать коалицию по защите Израиля от Ирана.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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