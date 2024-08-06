В турецких отелях хотят отменить систему «все включено»

В Турции предложили отказаться от системы обслуживания туристов «все включено». Об этом сообщает газета Hürriyet.

Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от системы услуг all inclusive и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице «без алкоголя».

Эксперт в туристической области Зафер Алкай указал на то, что система «все включено» позволила туристическому рынку Турции сделать прорыв и быстро развиваться на протяжении многих лет. Однако дальнейшие процессы требуют обсуждения и новых решений.

«Настаивание на этой системе может привести к тому, что в будущем мы столкнемся с новыми проблемами. Таким образом, больше нет необходимости рассматривать отмену системы «все включено» как табуированную тему», – отметил Алкай.

Стоит отметить, что тема отмены системы, когда турист получает полный спектр услуг по стоимости путевки, в Турции обсуждается не первый год. При этом инициатива исходит не только от отельеров, но и от неправительственных организаций, агентств, мэров, политиков и даже министров.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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