В Токио 123 человека умерли от аномальной жары

Более 120 человек умерли из-за рекордной жары в Токио в июле. Всего в больницы Японии поступили более 37 000 человек с тепловым ударом за месяц.

Токийское бюро судебно-медицинской экспертизы подтвердило, что 123 человека в столице Японии умерли от теплового удара в связи с рекордной жарой. Это самый высокий уровень смертности от теплового удара в июле с 2018 года.

Только двух человек скорая подобрала на улице, остальных нашли мертвыми или без сознания в собственных домах. Большинство пострадавших и погибших от жары – пожилые люди. Они боятся, что кондиционеры навредят их здоровью, и не пользуются искусственным охлаждением даже в самые жаркие дни, передает AP.

По данным ООН, миллиарды людей сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары. А ученые предсказали, что в некоторых регионах мира человек вскоре просто не сможет выжить из-за зноя.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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