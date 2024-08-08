Хантер Байден получал миллионы от бизнесмена из Румынии

Сын президента США Хантер Байден согласился лоббировать в США интересы румынского бизнесмена, который стал фигурантом уголовного дела на родине. Младший Байден получал миллионы долларов за свои услуги, когда его отец был вице-президентом, передает CNN со ссылкой на документы прокуратуры.

Спецпрокурор Дэвид Вайс расследует уклонение от налогов Хантера Байдена, хотя за деятельность в качестве лоббиста младший Байден до сих пор не получил ни одного обвинения. По данным ведомства, Хантер обещал румынскому бизнесмену повлиять на чиновников и госорганы в США, чтобы те нашли ошибки и несоответствия в обвинениях против румына. И он действительно обсуждал это дело с госслужащими, хотя подробности переписки не раскрываются.

Один из деловых партнеров Хантера готов подтвердить, что они боялись «политических последствий» для Джо, поэтому «скрыли истинный характер работы» и заявили, что занимаются недвижимостью. Прокуратура пока отказывается официально заявить о причастности Джо Байдена к сделкам сына с иностранцами или его злоупотреблении полномочиями для обогащения семьи.

В июне 2024 года присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Хантера Байдена о нарушениях при покупке и хранении оружия. После этого Джо Байден заявил, что все равно гордится своим сыном.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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