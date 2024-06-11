Присяжные признали сына Байдена виновным

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу сына президента США Хантера Байдена о нарушениях при покупке и хранении оружия, сообщает Reuters.

В свою очередь, CNN сообщает: «После нескольких часов обсуждения присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу сына президента Байдена Хантера. Хантер Байден был признан присяжными виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия. Хантер Байден солгал, что не употребляет наркотики, когда приобретал револьвер. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до $750 тыс.».

«Жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт по всем трем пунктам в деле о нарушениях при хранении оружия сыном президента США Хантером Байденом», – передает Fox News.

Как сообщают СМИ, жюри присяжных постановило, что «в 2018 году Хантер Байден купил револьвер, солгав в обязательной регистрационной форме, что не употребляет нелегальные наркопрепараты и не находится в зависимости от них. После этого он 11 дней нелегально владел своим пистолетом».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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