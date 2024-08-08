В США на заброшенной авиабазе устроили музыкальную студию и склад краденого

В США обнаружили тайник с украденными вещами и музыкальную студию звукозаписи на бывшей авиабазе Корпуса морской пехоты в Калифорнии. Об этом сообщают местные СМИ.
Полицейские осматривали заброшенные ангары базы и обнаружили жилое помещение, в котором были установлены дым-машина и диско-шар, а также находились мебель и телевизор.
Кроме того, в здании обнаружили 11 велосипедов, десятки катушек с медной проволокой, нелегальный фейерверк M-800, две винтовки для страйкбола и приспособления для употребления наркотиков.
Правоохранители задержали двоих подозреваемых, которых обвиняют в незаконном проникновении и краже.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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