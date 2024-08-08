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Четверг, 8 августа 2024, 16:00 мск

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В США на заброшенной авиабазе устроили музыкальную студию и склад краденого

Фото: Freepik

В США обнаружили тайник с украденными вещами и музыкальную студию звукозаписи на бывшей авиабазе Корпуса морской пехоты в Калифорнии. Об этом сообщают местные СМИ.

Полицейские осматривали заброшенные ангары базы и обнаружили жилое помещение, в котором были установлены дым-машина и диско-шар, а также находились мебель и телевизор.

Кроме того, в здании обнаружили 11 велосипедов, десятки катушек с медной проволокой, нелегальный фейерверк M-800, две винтовки для страйкбола и приспособления для употребления наркотиков.

Правоохранители задержали двоих подозреваемых, которых обвиняют в незаконном проникновении и краже.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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