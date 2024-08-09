Японский депутат призвал Токио добиться от Вашингтона извинений за Хиросиму

Премьер-министр Фумио Кисида должен приложить дипломатические усилия и добиться извинений от Вашингтона за ядерную бомбардировку, заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Парламентарий отметил, что Кисида позиционирует себя как «премьер-министр из Хиросимы», но до сих пор не добился извинений для японского народа от виновника трагедии в Хиросиме и Нагасаки.

«Пострадавшей от атомного оружия Хиросиму сделали США. И он должен был бы сказать Америке, что она обязана извиниться перед японским народом. В следующем году исполнится 80 лет со дня бомбардировки. И я считаю, что США должны принести извинения и выразить сожаления», – сказал Судзуки в беседе с РИА Новости.

Власти Японии в очередной раз умолчали о роли США в гибели более 210 тыс. человек в результате ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки. В 79-ю годовщину бомбардировки Фумио Кисида обвинил Россию в ядерной угрозе миру. В 2023 году после аналогичного мероприятия политики в США заявили, что Япония и ООН боятся Штаты, поэтому не озвучивают, кто виновник трагедии.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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