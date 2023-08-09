Япония и ООН боятся США, поэтому не назвали виновника трагедии в Хиросиме, заявила независимый кандидат в сенат США Дайан Сэйр. Она отметила храбрость африканских политиков, которые понимают, что у Штатов остается все меньше рычагов воздействия на другие страны.

«Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать», – цитирует политика РИА Новости.

Сэйр отметила, что у Вашингтона остается все меньше рычагов для давления на другие страны. Лидеры многих стран это понимают, в частности, в Африке.

«Многие мировые лидеры, особенно в африканских странах, осознали это. Поэтому они и не ведут себя так трусливо», – сказала она.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в день памяти жертв атомной бомбардировки в Хиросиме в 1945 году призвал все страны отказаться от ядерного оружия, чтобы исключить риск ядерной войны. Чиновник в своей речи ни разу не упомянул, что именно США виновны в трагедии в Хиросиме. Выступившие на церемонии в японском городе местные политики также не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на их город.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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