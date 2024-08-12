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Пентагон направил на Ближний Восток атомную субмарину

Фото: Pixabay

США направили на Ближний Восток атомную подводную лодку. Соответствующее распоряжение отдал американский министр обороны Ллойд Остин.

Глава Пентагона США провел телефонные переговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галаном. В ходе диалога Остин заверил, что Штаты готовы предпринять все возможные шаги для защиты Израиля и отметил укрепление военной мощи США и их потенциала на Ближнем Востоке в свете эскалации региональной напряженности.

«Он приказал ударной группе авианосца Abraham Lincoln, оснащенной истребителями F-35C, ускорить переход в зону ответственности Центрального командования и усилить возможности уже находящегося там авианосца Theodore Roosevelt», – говорится в сообщении пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.

Кроме того, Остин приказал подводной лодке класса Ohio с управляемыми ракетами USS Georgia прибыть в район центрального командования.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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