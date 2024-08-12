Состояние ВМС США признали худшим за 25 лет

Корабли Военно-морских сил США находятся в худшем состоянии за 25 лет. ВМС не хватает рабочих для строительства и обслуживания военных судов, пишет Defense News со ссылкой на эксперта в бюджетном управлении Конгресса Эрика Лабса.

«Отрасль находится в ужасном состоянии и худшем за четверть века. Я не вижу быстрого и легкого способа преодолеть эту проблему», – сообщил Лабс.

Президент торговой ассоциации «Совет судостроителей Америки» Мэттью Пакстон заявил, что проблемой стала «неопределенность финансирования». «Мы годами сталкивались с непоследовательными планами судостроения. Когда мы наконец начали наращивать темпы строительства, ВМС были шокированы тем, что мы потеряли часть нашей рабочей силы», – сказал он.

На верфях слишком большая текучка кадров, нанимать новых работников становится все сложнее. Так, компания Marinette Marine взялась построить шести фрегатов с управляемыми ракетами и допустила продление контракта еще на четыре судна. Но на самом деле на верфях смогут строить только один корабль в год из-за нехватки кадров.

Летом 2023 года ВМС США не могли использовать 18 из 49 подводных лодок из-за задержки ремонта. Выведенные из строя лодки – это быстроходные ударные суда, которые могут стрелять торпедами и крылатыми ракетами «Томагавк» по кораблям и наземным целям.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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