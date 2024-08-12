Порядка 75% жертв Израиля в секторе Газа моложе 30 лет

Число убитых жителей сектора Газа достигло 39 897 человек, из которых почти 16,5 тыс. человек – дети. По данным минздрава анклава, 75% жертв израильских ударов моложе 30 лет.

По данным Центрального статистического бюро Палестины, 39 897 палестинцев убиты и 92 152 ранены в результате израильских ударов по анклаву. Среди погибших 16 456 детей и 11 088 женщин. Порядка 75% убитых – люди моложе 30 лет. Всего в результате израильских атак убиты 1,8% населения сектора Газа.

За последние 24 часа в результате израильских атак в Газе погибли 25 палестинцев. Десятки тысяч вынуждены вновь бежать в поисках безопасного места без доступа к еде и воде. Сейчас люди бегут из Хан-Юниса, большинство спять на улицах, прямо на тротуарах, поскольку ЦАХАЛ прицельно бьет по зданиям школ, которые обычно служат укрытием для беженцев, передает телеканал «Аль-Джазира».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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