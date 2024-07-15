Число пострадавших от удара Израиля по школе ООН превысило 80 человек

Почти 100 человек погибли и пострадали в результате израильского удара по школе ООН в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа. Агентства гражданской обороны Газы уточнило данные о раненых, их число превысило 80 человек.

Беженцы использовали здание школы в качестве укрытия после того, как ЦАХАЛ велела им эвакуироваться из районов, где они проживали. 14 июля израильские силы намеренно разбомбили школу Абу Орайбан, которая стала пятой подобной целью военных.

«Израильские силы убили по меньшей мере 17 человек. Более 80 человек получили ранения. Представитель гражданской обороны Махмуд Басал сообщил, что в Абу-Орайбане разместились тысячи перемещенных лиц, а большинство погибших – женщины и дети», – говорится на портале телеканала «Аль-Джазира».

Турция обвинила Израиль в попытках сорвать переговоры о прекращении огня путем атак на школы в районах, где разместились палестинские беженцы.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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