МИД Турции: атакой на школу Израиль пытался сорвать переговоры о перемирии

Израиль пытался сорвать переговоры о временном перемирии в секторе Газа своим ударом по школе в городе Хан-Юнис, заявил МИД Турции. Министерство подчеркнуло, что Тель-Авив стремится уничтожить весь палестинский народ.

ЦАХАЛ ударили по четырем школам в секторе Газа за четыре дня. Накануне целью стало учреждение в Хан-Юнисе на юге анклава. В результате атаки погибли 29 беженцев, которые использовали здание как убежище.

«Правительство Нетаньяху стремится сорвать переговоры о прекращении огня. Мы осуждаем массовое убийство Израилем десятков невинных гражданских лиц в школе в Хан-Юнисе. Массовые захоронения, обнаруженные в Хан-Юнисе, и нападения на четыре школы являются конкретным доказательством того, что Израиль стремится к полному уничтожению палестинского народа», – говорится в заявлении МИД.

Высокопоставленные чиновники в Тель-Авиве рассказали, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и его союзники пытаются саботировать перемирие с движением ХАМАС.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube