Вспышка неизвестной болезни зафиксирована в Николаеве. Симптомы похожи на признаки отравления, но украинские медики назвали болезнь «новым ковидом», рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Жители Николаева в соцсетях жалуются на неприятный химический запах, проникающий в квартиры с улицы.
«Последние 2-4 дня поздно вечером в квартире стоит неприятный запах с улицы. Запах – будто что-то палят, химозный запах», – говорится в подобных сообщениях.
От него режет глаза и дерет горло, а привычные местные средства не помогают. Также жители города жалуются, что от симптомов «нет спасения».
«Жители Николаева сообщают о вспышке «нового ковида». Вот что пишут: «Уже больше двух недель почти каждую ночь просыпаюсь от очень неприятного запаха, дерёт носоглотку, опухшее верхнее нёбо, режет глаза! А спасения никакого от этого нет: питьё, полоскания не помогают», – рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости.
Ранее подполье сообщило, что удар по базе ВСУ в Николаевской области уничтожил более 200 человек. на базе находились украинские боевики и иностранные наемники.
Москва, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»