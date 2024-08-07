Более 200 боевиков и иностранных наемников уничтожены под Николаевом

Более 200 человек ликвидированы на базе ВСУ в Николаевской области, где располагались иностранные наемники, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Удар пришелся по базе ВСУ в Коблево, где находились иностранные наемники и военная техника. Там видели переделанные в беспилотники водные мотоциклы, аналогичные тем, что использовались при атаках на российский флот.

«Удар пришелся по расположению военных на базах отдыха в Коблево. Несколько баз разрушено, погибших более двух сотен. Известно, что в Коблево был центр формирования бригад ВСУ. Также там присутствовали иностранные наемники, проводившие обучения высадке десанта на военных резиновых лодках», – сказал Лебедев в беседе с РИА Новости.

Ранее николаевское подполье сообщило об уничтожении склада ВСУ с дальнобойными ракетами в Краматорске.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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