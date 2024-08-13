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В Турции один человек погиб и восемь пострадали при взрыве автомобиля

В Турции один человек погиб и восемь получили ранения при подрыве автомобиля. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая.

Инцидент произошел в провинции Ширнак в юго-восточной части Турции. По словам главы МВД, нападение осуществлялось с территории Северного Ирака. Служебный автомобиль горнодобывающей компании, работающей в районе Сияхкая в районе Силопи, получил повреждения в результате взрыва во время движения по дороге.

Один человек погиб от полученных травм, еще восемь госпитализированы, в том числе двое из них в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи.

В районе нападения усилены меры безопасности. Проводится расследование.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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