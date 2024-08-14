В Турции пассажирский автобус слетел с дороги в овраг

В Турции автобус с пассажирами съехал с дороги и опрокинулся в овраг. По последним данным, пострадали более 20 человек. Об этом сообщает телеканал NTV.

Авария произошла районе Доганлар. Автобус следовал из курортного Бодрума в провинцию Ван. Водитель не справился с управлением, транспорт слетел с трассы и опрокинулся.

На место были направлены бригады скорой помощи, спасатели, полицейские и сотрудники пожарной охраны.

В результате аварии пострадали 22 человека, трое из них получили серьезные травмы. Отмечается, что все пострадавшие являются гражданами Турции.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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