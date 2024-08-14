В Турции будут снимать отпечатки пальцев у въезжающих иностранцев

Власти Турции хотят ввести обязательную процедуру дактилоскопии для въезжающих иностранцев. Об этом сообщил министр иностранных дел Али Ерликая.

Турция планирует ввести систему миграционного контроля, аналогичную той, которая сейчас действует в США и Великобритании, передает газета Sabah. В числе прочих мер иностранным гражданам придется сдавать отпечатки пальцев.

Кроме того, планируется чипировать удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты, особенно это касается граждан Сирии. По словам Ерликаи, такие удостоверения будет невозможно подделать.

Министр не озвучил точные сроки введения новой системы миграционного контроля.

В настоящее время в Турции зарегистрировано более четырех миллионов мигрантов, из них более трех миллионов – граждане Сирии.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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