С весны доступ палестинцев к гумпомощи сократился почти наполовину

С апреля по июль доступ жителей сектора Газа к гуманитарной помощи сократился на 45%. В анклаве сложилась по-настоящему экстремальная ситуация, заявил представитель ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке Салим Овейс.

Он напомнил, что объем поступавшей в сектор гуманитарной помощи был недостаточным, но теперь стал меньше еще наполовину. Людям не хватает элементарных предметов первой необходимости, в анклаве царствует голод.

«Только оказавшись там, можно почувствовать экстремальную ситуацию. В Газе не хватает чистой воды, продуктов питания, гигиенических материалов, медикаментов и лекарств. Почти все отсутствует. С апреля по июль сокращение доступа к помощи в сектор Газа превысило 45%. Но потребности растут», – приводит слова чиновника агентство «Анадолу».

Салим Овейс побывал в секторе Газа и рассказал, что дети измотаны, хотя должны быть полны энергии. Многие не могут спать из-за того, что видят днем. Он призвал мировое сообщество повлиять на стороны конфликта и добиться перемирия как можно скорее, иначе палестинские дети полностью лишатся детства и будущего.

По данным палестинского Минздрава, общее число убитых жителей сектора Газа достигло 39 965 человек, раненых – 92 294 человек.

Ранее палестинские чиновники сообщили, что среди жертв израильских ударов 16 456 детей и 11 088 женщин, а 75% убитых – люди моложе 30 лет.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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