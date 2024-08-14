В США потребовали от Байдена и Харрис ответить за провальную политику

Первые лица США должны ответить за свою провальную политику и ситуацию, в которой оказалась страна, заявил член палаты представителей страны, республиканец Уэсли Хант.

Парламентарий обвинил президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в том, что их политика лишает американцев рабочих мест. Хант уверен, что в случае победы Харрис на президентских выборах страну ждут еще четыре тяжелых года. Он допустил, что ситуация может быть даже хуже, чем во время правления Байдена.

«Джо Байден и Камала Харрис должны ответить за этот беспорядок. Это их провальная политика: повышение цен на газ, рост инфляции, уничтожение среднего класса, особенно среди темнокожих мужчин. Кроме того, иммиграционный кризис, который мы наблюдаем», – заявил Хант в эфире Fox Business.

Он призвал американцев трезво взглянуть на ситуацию и понять, что администрация Байдена просто использует свой народ и продолжит это делать, если Белый дом возглавит Харрис. Хант заявил, что Штатам нужен сильный лидер.

Аналитики подсчитали, что администрация Байдена не смогла реализовать около 40% промышленных проектов в рамках обещанной перед выборами политики.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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