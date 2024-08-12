Почти 40%: в США подсчитали проваленные предвыборные обещания Байдена

Администрация президента США Джо Байдена не смогла реализовать около 40% промышленных проектов в рамках обещанной перед выборами политики. Американские компании пожаловались, что условия на рынке становятся все жестче, а спрос падает, пишет Financial Times.

Принятые в 2022 году закон о снижении инфляции и закон о чипах и науке предусматривали госинвестиции в 400 млрд долларов. Белый дом обещал налоговые льготы, займы и гранты на развитие экологичных технологий и производства полупроводников, но проекты на 84 млрд долларов так и не стартовали или были отложены на два года и более.

Крупнейшими приостановленными проектами стали хранилище аккумуляторных батарей LG Energy Solutions стоимостью 2,3 млрд долларов и завод по переработке лития компании Albemarle стоимостью 1,3 млрд долларов. При этом, власти намеренно скрывали остановку некоторых инициатив.

Компании заявили об ухудшении рыночных условий. Многим не удается получить финансирование, пока они не достигнут определенных показателей, что сложно на фоне перепроизводства в Китае и падения спроса внутри страны.

Издание отметило, что ставшая кандидатом в президенты Камала Харрис могла бы использовать достижения администрации Байдена, но их не так много.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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