WSJ указала на печальное наследие президентства Байдена

Президент США Джо Байден оставит после себя печальное наследие: более разобщенную страну, чем получил в начале срока. Большинство американцев считают президентство Байдена провальным, а его самого неудачником, пишет The Wall Street Journal.

Главными соперниками на предстоящих выборах станут вице-президент Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп. Одному из них достанется «печальное наследие» Байдена.

«Президента большинство американцев считают неудачником. Это президентство могло быть намного лучше, если бы он выполнил предвыборные обещания. Либо Харрис, либо Трамп унаследует более разобщенную и удрученную страну, чем Байден. Это печальное наследие президентства Байдена», – говорится в статье.

Издание отметило, что «бесславный выход из Афганистана» стал символом слабости Белого дома, а других итогов внешней политики никто не узнает, пока не разрешатся кризисы на Украине и в секторе Газа. Неудачные меры в борьбе с пандемией разогнали инфляцию до 9,1% в июне 2022 года, а бездействие администрации в части миграционного кризиса так и осталось «загадкой».

Байден проявил «эгоистичное желание» переизбраться на второй срок в то время, как стране нужны «молодые кандидаты, которые могли бы лучше справляться с внешними и внутренними проблемами» страны.

Член палаты представителей США Уэсли Хант потребовал от первых лиц США ответить за свою провальную политику. Он предупредил, что ничего не сделавшая за срок на посту вице-президента Харрис может принести стране новые беды в случае избрания.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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