В Афганистане 1,4 млн девочек лишились доступа к школьному образованию

Около 1,4 млн девочек в Афганистане лишились доступа к школьному образованию за три года, пока страна находится под контролем движения «Талибан» (запрещено в России). По данным ЮНЕСКО, число учеников младших классов тоже сократилось из-за ограничений в работе учителей-женщин.

«Афганистан – единственная страна в мире, запрещающая девочкам старше 12 лет и женщинам получать образование. В результате запрета, введенного де-факто властями, как минимум 1,4 млн девочек были лишены доступа к среднему образованию с 2021 года», – сообщила организация.

С момента прихода запрещенного в РФ «Талибана» к власти число учеников начальных классов значительно уменьшилось: в 2022 году их было 5,7 млн с учетом мальчиков и девочек. В 2019 году младшеклассников было на 1,1 млн больше.

«Снижение числа учащихся в начальной школе стало результатом решения де-факто властей запретить женщинам-преподавателям обучать мальчиков», – приводит сообщение ЮНЕСКО «Интерфакс».

Положение женщин в Афганистане заметно ухудшилось за три минувших года. Весной 2024 года женщин начали задерживать прямо на улице за нарушения исламского дресс-кода.

Кабул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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