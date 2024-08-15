Пентагон назвал общую сумму поддержки Киева

Вашингтон после начала российской военной специальной операции направил на поддержку киевского режима и укрепление НАТО в Европе в общей сложности более $174 млрд. Об этом говорится в докладе министерства обороны США, который приводит «Прайм».

Согласно данным Пентагона, в эту сумму входят затраты на поставку вооружений Украине, на замещение американских военных складов взамен поставляемым ВСУ средствам, прямую бюджетную поддержку, гуманитарные расходы, а также на укрепление присутствия НАТО в Европе.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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