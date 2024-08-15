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Четверг, 15 августа 2024, 21:02 мск

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США готовы предоставить Киеву дальнобойные ракеты JASSM

Вашингтон открыт для идеи передать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM. Как пишет Politico со ссылкой на должностных лиц американской администрации, сейчас прорабатываются детали такой помощи киевскому режиму.

Предполагается, что запускать эти ракеты будут с истребителей F-16, которые планируется передать ВСУ.

Примечательно, что дальность крылатых ракет JASSM класса «воздух – земля» в некоторых модицикациях превышает 900 км.

Как отмечает американское издание, окончательное решение о поставках этого вида вооружений пока не принято.

Вашингтон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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