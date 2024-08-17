Минфин ФРГ сообщил министерствам обороны и иностранных дел, что не может найти деньги на поддержку киевского режима. Канцлер ФРГ Олаф Шольц запретил утверждать новые расходы на помощь Украине, пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на письмо министра финансов ФРГ Кристиана Линднера.

Минфин призвал немецкие МИД и МО ограничить военную помощь, потому что в бюджете нет новых источников средств на эти цели. Ожидается, что в 2025 году размер военной помощи для Киева сократится вдвое, а в 2027 году составит одну десятую нынешнего объема.

Канцлер запретил утверждать дополнительные запросы министерства обороны, если они касаются Украины. Так, не удалось продавить отправку в Киев имеющейся системы ПВО IRIS-T. Но Германия продолжит отправку военной техники, которая уже была одобрена властями.

В конце июля спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер пожаловалась, что все труднее находить средства для помощи Киеву. Она призвала киевский режим искать собственные источники для наполнения бюджета.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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