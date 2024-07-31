Вашингтон не может найти деньги для Украины

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер во время выступления на тематической дискуссии в Институте Брукингса в среду, 31 июля, заявила, что Соединенным Штатам становится все труднее изыскивать средства для оказания помощи Киеву, поэтому ему необходимо самостоятельно искать способы пополнения своего бюджета, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Прицкер сказала: «Вызов состоит в том, чтобы изыскать ресурсы, и в том, сколько средств мы готовы выделить на данные нужды. Можно заметить, что мы стали рассматривать альтернативные варианты вместо прямо бюджетной поддержки Украины. Для нас это становится все бОльшим вызовом. Киеву необходимо самостоятельно искать способы увеличить поступления в свой бюджет, если он желает добиться преимущества на поле боя против России».

«Двухпартийная поддержка Украины сохранится вне зависимости от того, кто победит на предстоящих в ноябре президентских выборах в США», – подчеркнула американская чиновница.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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