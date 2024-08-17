Почти 4000 человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Турции

Власти эвакуировали 3971 человек из турецких городов Айдын, Болу и Маниса из-за быстрого распространения лесных пожаров. Специалисты предупредили об угрозе возгорания растительности жителей 12 провинций.

Главное управление лесного хозяйства Турции предупредило 12 провинций об опасности лесных пожаров в течение следующих 10 дней. 3971 человек уже вывезли в безопасные районы из Измира, Айдына, Болу и Манисы, сообщили местные СМИ.

Выявлено шесть пожаров, к тушению которых подключили более 1250 человек и специальную технику, в том числе 108 оросителей. Привлечены 13 вертолетов, которые совершили 2 134 вылета и сбросили на горящие леса 7 662 тонны воды.

В начале августа Турция арендовала у России самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров. Борт по прибытию в страну приступил к боевому дежурству в провинции Измир.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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