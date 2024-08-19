Дания выделит на поддержку Украины $116 млн

Власти Дании решили выделить 783 млн крон или около 116 млн долларов на военную помощь киевскому режиму. Средства пойдут на закупку оружия у украинских и иностранных компаний.

В датском Минобороны отметили, что выделение дополнительных средств помогут «удовлетворить военные потребности Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе».

Около 112 млн крон или 16,6 млн долларов зарезервированы для закупки продукции украинского ВПК. Подробности о том, что войдет в новый пакет военной помощи и когда его отправят, «по соображениям безопасности» не раскрывается».

Минфин ФРГ сообщил министерствам обороны и иностранных дел, что не может найти деньги на поддержку киевского режима. Канцлер ФРГ Олаф Шольц запретил утверждать новые расходы на военную помощь Украине.

Копенгаген, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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