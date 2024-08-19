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Понедельник, 19 августа 2024, 20:13 мск

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Умер легендарный американский телеведущий

В США на 88-м году жизни умер известный телеведущий Фил Донахью, который на закате СССР проводил телемосты из США вместе с Владимиром Познером.

Как пишет американская пресса, Донахью умер вечером 18 августа у себя дома после долгой болезни.

Донахью являться создателем формата дневного телевизионного ток-шоу с непосредственным участием зрителей в зале. В своих программах он предлагал обсуждать актуальные вопросы, вызывавшие резкое разделение мнений. В СССР его узнали, когда он вместе с Владимиром Познером провел несколько телемостов «СССР – США».

Во время одного из телемостов с Донахью прозвучала знаменитая фраза «в СССР секса нет». Речь шла о сексуализированной рекламе, которая была широко распространена в американском телеэфире. Американка поинтересовалась, как с этим обстоит дело в СССР. Советская девушка заявила в ответ: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого!» «Это ошибка», – отреагировал Познер. Смех и аплодисменты заглушили вторую часть фразы девушки – «у нас есть любовь».

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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