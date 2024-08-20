Тестовые полеты нового самолета Boeing остановлены из-за технических проблем

Компания Boeing приостановила тестирование самолета модели 777Х после обнаружения технических проблем. Об этом сообщается в заявлении авиапроизводителя.

В ходе планового обслуживания специалисты обнаружили, что одна из деталей работает не должным образом. Было принято решение о замене оборудования, только после этого летные испытания будут возобновлены.

Тестовые полеты Boeing 777Х стартовали в июле. Поставки новой модели лайнера заказчикам запланированы на 2025 год.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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