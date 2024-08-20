Военные ЦАХАЛ нашли тела шести заложников в Хан-Юнисе

Израильские военные нашли тела шести заложников на юге сектора Газа. Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир призвал усилить военное давление в анклаве, а оппозиция потребовала от властей немедленно пойти на перемирие.

Находка сделана во время ночной операции в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Всех шестерых уже опознали и известили родственников.

«В ходе совместной операции ЦАХАЛ и разведывательной службой «Шин-Бет» в Хан-Юнисе обнаружены тела шести заложников. Это Алекс Дансиг 75 лет, Ягев Бухштав 35 лет, Хаим Пери 79 лет, Йорам Мецгер 80 лет, Надав Попплуэлл 51 год, и Авраам Мундер 78 лет», – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Реакции на находку внутри страны заметно отличаются. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и руководство ЦАХАЛ заявили, что официальные лица страны «прилагают все усилия, чтобы вернуть всех похищенных – как живых, так и мертвых». Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что заложников можно вернуть только силой, а для этого Тель-Авив должен полностью перекрыть поставки топлива и гуманитарной помощи в сектор Газа.

Лидер оппозиции Яир Лапид призвал власти Израиля к немедленной сделке о перемири в анклаве, чтобы сберечь жизни заложников, которых боевики продолжают прятать на его земле.

«Дни идут, и мы теряем все больше заложников. Мы должны заключить сделку. Сейчас», – цитирует его телеканал «Аль-Джазира».

Премьер-министра Нетаньяху неоднократно уличали в затягивании переговоров и попытках сорвать сделку по прекращению огня.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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