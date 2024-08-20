В Японии служба клининга нашла в доме тело пропавшей 10 лет назад владелицы

Сотрудники клининга нашли тело женщины, 10 лет считавшейся пропавшей, в ее собственном доме в префектуре Киото в Японии. Семейство жило в «мусорном доме», где никого не удивляли неприятные запахи, пишет South China Morning Post.

Заказавший уборку владелец дома жил там с родителями и старшей сестрой. Семейство копило разные вещи, в том числе мусор, и это не менялось годами. Через несколько лет после «пропажи» хозяйки дома, ее муж умер, а дочь уехала на заработки. Тогда оставшийся дома сын решил привести жилище в порядок и пригласил специалистов.

Через три часа уборщики нашли человеческие останки под старыми одеялами. Прибывшая полиция забрала труп на экспертизу и подтвердила, что погибшая – мать владельца дома, которую 10 лет считали пропавшей.

Мужчина объяснил, что мать редко с кем-то говорила и могла уйти из дома на несколько дней, никого не предупредив. «Возможно, моя мать вернулась после нескольких дней отсутствия, и никто в семье этого не заметил», – сказал он изданию.

В Псковской области мать пятерых детей убила двух сыновей и дочь и три месяца жила с трупами.

Киото, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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