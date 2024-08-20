В Кении из тюрьмы сбежал обвиняемый в убийстве 42 женщин

В Кении из-под стражи сбежал подозреваемый в убийстве 42 женщин. Об этом сообщают местные СМИ.

Серийного маньяка задержали около месяца назад. Он является главным подозреваемым в убийстве 42 женщин, останки которых нашли на свалке.

Подозреваемый содержался в камере в Найроби, где ожидал суда. Убийца был одним из 13 заключенных, сбежавших в тот день, они перерезали сетку ограждения в зоне отдыха и скрылись.

Отмечается, что преступник совершал свои преступления на протяжении двух лет. Первой жертвой стала его жена. На допросе он признался, но затем начала отрицать это, утверждая, что его пытками заставили взять на себя вину.

Найроби, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube