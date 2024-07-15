В Кении задержали серийного убийцу, на счету которого 42 жертвы

В Кении обнаружили несколько трупов женщин на свалке. Подозреваемого задержали. Полиция считает мужчину причастным к 42 убийствам, совершенным на протяжении двух лет.

Тела погибших обнаружили на свалке в районе трущоб Кваре в столице Кении. По меньшей мере девять трупов были завернуты в полиэтиленовые пакеты, однако очевидцы утверждают, что жертв было гораздо больше.

Когда тела извлекали из-под мусора, на место пришли местные жители. Полицейским пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух, а также использовать два автомобиля-водомета для разгона разъяренной толпы.

В ходе оперативных мероприятий был задержан подозреваемый. По словам главы кенийского управления уголовных расследований Мохамеда Амина, мужчина признался в убийстве 42 женщин на протяжении двух лет. Расследование продолжается.

Найроби, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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