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Четверг, 22 августа 2024, 12:54 мск

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На АЭС «Фукусима-1» остановили работы по извлечению расплавившегося ядерного топлива

Компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приостановила тестовые работы по извлечению топлива из аварийного реактора на атомной электростанции «Фукусима-1».

Специалисты планировали установить трубопровод, который позволит извлечь смесь расплавившегося ядерного топлива с элементами поврежденных металлических конструкций и иных обломков из-под защитной оболочки реактора.

Однако работы пошли не по плану. Во время подготовки было замечено, что в порядке сборки первой трубы допущена ошибка. Дальнейшие действия по установке оборудования приостановлены на неопределенный срок.

14 августа сообщалось, что на АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды. Около 25 тонн загрязненной жидкости ушло в подвальное помещение электростанции по канализационным коммуникациям. Отмечается, что дальше подвала радиоактивная вода не проникла, утечки наружу выявлено не было.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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